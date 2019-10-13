بالإنفوجراف.. مشوار الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا لليد قبل النهائى...

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جدة - عمرو شويل ويعتبر هذا النهائى الثالث الذى يجمع ناديين من مصر، حيث شهدت نسخة 2018 التى أقيمت فى أبيدجان منافسة بين الأهلى و الزمالك و التى حصد الزمالك لقبها، ومن قبلها نسخة 2012 التى أقيمت فى مراكش والتى شهدت تتويج الأهلى على حساب الزمالك.

ويرصد الخليج 365 مشوار الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا بالإنفوجراف قبل مواجهة النهائى الليلة.. مشوار الزمالك فى بطولة أفريقيا لليد الزمالك × ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر 45 / 25 الزمالك × ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر 45 / 25 الزمالك × النجم الكونغولى 41 / 26 الزمالك × فاب الكاميرونى 28/ 23 الزمالك × ووداد سمارة المغربى 38 / 32 الزمالك × رد ستار الإيفوارى 35 / 23 Advertisements الزمالك × أنتر كلوب الأنجولى 30 / 18

مشوار سبورتنج فى بطولة أفريقيا سبورتنج × أنتر كلوب 34 / 25 سبورتنج × أنتر كلوب 34 / 25 سبورتنج × رد ستار الإيفوارى 29 / 21 سبورتنج × جى أس كى الكونغولى 37 / 24 سبورتنج × أتليتكو من الرأس الأخضر 43 / 30 سبورتنج × فاب الكاميرونى 29 / 23 سبورتنج × جى أس كى الكونغولى 27 / 20

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