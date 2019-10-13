شكرا لقرائتكم هدف نرويجي قاتل يؤجل تأهل إسبانيا إلى "يورو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرجأ المنتخب النرويجي لكرة القدم تأهل ضيفه الإسباني إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا بعدما تعادلا 1-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وكان المنتخب الإسباني قريبا من التأهل للنهائيات، بعدما تقدم بهدف سجله ساؤول نيغيز في الدقيقة 47، إلا أن جوشوا كينغ سجل هدف التعادل للمنتخب النرويجي في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع.

وأصبح سيرخيو راموس أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المنتخب الإسباني، حيث كانت هذه المباراة رقم 168 في مسيرته مع المنتخب ليحطم الرقم السابق للحارس إيكر كاسياس الذي خاض 167 مباراة.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع مضيفه السويدي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلعب المنتخب النرويجي مع مضيفه الروماني في ذات اليوم.