شكرا لقرائتكم سمبدوريا الإيطالي يعلن تعاقده مع رانييري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عُين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مدربا لسمبدوريا الإيطالي خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو المقال من منصبه بعد البداية السيئة لنادي مدينة جنوى حيث يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي.

وأعلن سمبدوريا في بيان رسمي بان رانييري (67 عاما) وقع عقدا يربطه بالنادي حتى يونيو 2021.

والمفارقة تكمن في أن رانييري حل بدلا من دي فرانشيسكو بطريقة مؤقتة بعد إقالة الأخير من تدريب نادي روما في مارس الماضي.

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وعلى الرغم من عدم نجاحه في قيادة فريقه العاصمة إلى احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فقد نجح رانييري المحنك في إعادة التوزان إلى فريق العاصمة حيث سبق له أن دافع عن ألوانه كلاعب.

ويتعين على رانييري إعادة سمبدوريا إلى السكة الصحيحة بعد أن مني الفريق بست هزائم مقابل انتصار واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان رانييري حقق انجازا مدويا عندما نجح في قيادة ليستر سيتي المتواضع إلى إحراز لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 وسبق له أن أشرف على تدريب فرق عدة مثل يوفنتوس وإنترميلان وفيورنتينا الإيطالية، موناكو الفرنسي وفالنسيا الإسباني. وسيخوض سمبدوريا أول مباراة رسمية بإشراف مدربه الجديد ضد روما بعد 8 أيام.