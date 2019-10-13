بوتاس يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى ومرسيدس تحسم لقب الصانعين









اسماء السيد - احرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى الاحد على حلبة سوزوكا ضمن الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد متقدما على الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) والبريطاني لويس هاميلتون.

والفوز هو الثالث لبوتاس هذا الموسم بعد سباقي استراليا الافتتاحي واذربيجان في الجولة الرابعة، والسادس في مسيرته، ليقود فريقه مرسيدس الى احراز لقب الصانعين للمرة السادسة تواليا.

وقلص بوتاس بالتالي الفارق عن زميله هاميلتون الى 64 نقطة مع تبقي اربعة سباقات حتى نهاية الموسم والمنافسة على 104 نقاط.

ومن الناحية الحسابية، يستطيع هاميلتون احراز اللقب في سباق جائزة المكسيك الكبرى في حال فوزه وحصوله على النقطة الاضافية لاسرع لفة، من دون احتلال بوتاس المركزين الثاني او الثالث.

وكان بوتاس انطلق من المركز الثالث في التجارب الرسمية الاخيرة التي اقيمت قبل سباق اليوم بثلاث ساعات بعد ان حال اعصار هاغيبيس دون اقامتها السبت وشهدت مفاجأة لفيراري بحلول سائقيها فيتل وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الاولين.

بيد ان بوتاس نجح في انتزاع المركز الاول عند الانطلاق الذي شهد اصطداما بين سيارتي الهولندي ماكس فيرشتابن ولوكلير سرعان ما ادى الى انسحاب الاول بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته.

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وقال بوتاس "انا سعيد، سعيد جدا. الانطلاق من المركز الثالث لم يكن سهلا. خضت سباقا رائعا ونجحت في انتزاع المقدمة ثم السيطرة على السباق بفضل السرعة الفائقة التي تميزت بها السيارة".

في المقابل اعترف فيتل بارتكابه خطأ عند الانطلاق بقوله "كان خطأي، خسرت الزخم في تلك اللحظة وتميزت مرسيدس بسرعة اكبر منا. كان الامر صعبا اليوم الاحتفاظ بالمركز الثاني".

وكان فيتل محظوظا لان مراقبي السباق لم يعاقبونه على تحرك سيارته قليلا قبل اطفاء الاضواء بالكامل قبل ان يحقق انطلاق متأخرة.

وبقي فيتل محاصرا بين سيارتي مرسيدس الى ان دخل المرآب لتغيير اطارات سيارته في اللفة السابعة عشرة ولحق به بوتاس في اللفة التالية وخرج متقدما عليه لكن مختلفا عن زميله هاميلتون الذي اعتمد فريقه استراتيجية التوقف لمرة واحدة خلال السباق. بيد ان البريطاني الساعي الى احراز لقبه العالمي السادس اشتكى من تآكل اطارته في اللفة الثانية والعشرين فاضطر الى تغييرها في اللفة ذاتها.

وبدأ هامليتون يضيق الخناق على فيتل صاحب المركز الثاني الذي دخل مرة جديدة الى المرآب في اللفة ال32 لتغيير اطارات فيراري وحذا حذوه بوتاس بعدها بخمس لفات ليتركا هاميلتون في صدارة السباق.

وتساءل هاميلتون عن كيفية التتويج بالسباق لا سيما بان كان يدرك بانه يتعين عليه الدخول مجددا الى المرآب وتحدث الى فريقه بالقول "قولوا لي ماذا يتوجب علي القيام به للفوز بالسباق".

وبالفعل دخل هاميلتون مرة جديدة في اللفة 43 وخرج وراء فيتل وحاول لتخطيه في اللفتين الاخيرتين لكن من دون جدوى ليكتفي بالمركز الثالث وكان عزاؤه تحقيق اسرع لفة في السباق واحرازه نقطة اضافية.