شكرا لقرائتكم خبر عن بطل المصارعة يشكو عدم تعيين مدرب.. والاتحاد: أبلغنا الوزارة بالمدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسن حسن، لاعب منتخب المصارعة وبطل العالم فى اللعبة، استياءه من التجاهل الذى يعانيه من اتحاد المصارعة خلال الفترة الماضية.

وقال حسن حسن إن لديه شركة راعية، لكنه لا يذهب إلى معسكرات بسبب الحاجة إلى مدرب، وهو ما لم يحدث بسبب تباطؤ الاتحاد فى إرسال اسم مدرب أو خطة خاصة بالأولمبياد، فى ظل عدم قدرة مسئولى الاتحاد على اختيار مدرب له منذ عام .

وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة، أنه لا يكلف الاتحاد أى أموال فى ظل وجود الراعى، ولكن عدم اختيار مدرب ووضع خطة أثر على مستواه الفنى والنفسى، مشيرا إلى أنه حقق عام 2017 برونزية العالم، وعام 2018 الفضية والمركز الثانى، لكن هذا العام لم يحقق شيئا لتأثره بما يحدث حوله.

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وطالب اللاعب بتدخل مسئولى الرياضة لحل أزمته، حيث يرغب المشاركة فى معسكرات وبطولات تساهم فى تحقيق الألقاب والمشاركة فى الأولمبياد وحصد ميدالية أولمبية فى طوكيو 2020، موضحا أنه لا يطلب المستحيل ولكن ما يريده هو اختيار مدرب ووضع خطة للدخول فى معسكرات استعدادا للبطولات.

من جهته أكد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة، أن اللاعب منذ عام يشارك مع معسكرات المنتخب التى تقام بالمركز الأولمبى، ولا يوجد بطولة لم يشارك بها، حتى إنه سافر مع المنتخب خلال بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بإسبانيا، رغم أنه لن يشارك فى المنافسات، وتم مرافقته مع البعثة لاكتساب الخبرات، وجاءت مشاركاته على نفقة الاتحاد وليس على نفقة الراعى الخاص به.

وفيما يخص عدم اختيار مدرب، قال النوار إن الاتحاد أبلغ وزارة الشباب والرياضة وكذلك الشركة الراعية بأن أشرف حافظ سيكون مدربا للاعب فى رحلة الاستعداد للأولمبياد، لكن اللاعب رفض وطلب اختيار محمد طلبة مدرب منتخب النسائية، رغم أن أشرف حافظ هو مدرب كرم جابر ومحمد عبد الفتاح بوجى الأبطال الأولمبيين.