سوبر كورة.. تعيين عبد الواحد السيد فى منصب جديد باتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قرارا بتعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق فى منصب جديد داخل الجبلاية. وأعلن عبد الواحد السيد اعتزاله كرة القدم منذ فترة بعد رحيله عن صفوف الزمالك، وقرر اتحاد الكرة الاستفادة من خبرات الحارس الدولى فى الملاعب بتعيينه فى منصب جديد داخل الجبلاية. Advertisements وتواجد عبد الواحد السيد فى مقر اتحاد الكرة اليوم وعقد جلسة مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة تم خلالها الاتفاق على تعيينه. لمعرفة منصب عبد الواحد السيد داخل اتحاد الكرة، اضغط هنا

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