أرقام لا تفوتك للأندية المصرية ببطولة أفريقيا لليد قبل نهائى الزمالك وسبورتنج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق كرة اليد نهائى البطولة الأفريقية المقرر له التاسعة مساء اليوم الأحد والذى يجمع الزمالك وسبورتنج فى الرأس الأخضر .
وقبل نهائى الليلة نرصد عددا من الأرقام لمشاركات الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا على مدار التاريخ فى التقرير التالى :
3 مرات نهائيات مصرية خالصة
يعد هذا النهائى الثالث الذى يجمع ناديين مصريين، حيث شهدت نسخة 2018 التى أقيمت فى أبيدجان منافسة بين الأهلى والزمالك وتوج الأبيض بلقبها، ومن قبلها نسخة 2012 التى أقيمت فى مراكش وتوج بها الأهلى على حساب الزمالك .
الزمالك يحصد اللقب 11 مرة
حصل الزمالك على اللقب 11 مرة من قبل أعوام 1979، 1980، 1981، 1986، 1991، 2001، 2002، 2011، 2015، 2017، 2018 .
الأندية المصرية الأكثر تتويجاً برصيد 17 لقباً
وتعد الأندية المصرية الأكثر تتويجاً برصيد 17 لقباً، بعدما حصد الأهلى اللقب 5 مرات أعوام 1985، 1993، 1994، 2012، 2016، وحصل نادى بورسعيد على اللقب عام 1990 بالإضافة إلى 11 لقبا للزمالك .
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