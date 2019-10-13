شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يحذر من تناول المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، الرياضيين من تناول المكملات الغذائية بشكل عام، خاصة "نو اكسبلود " لما يحمله من مواد منشطة .

ويأتى تحذير غنيم من تناول هذا المكمل فى ظل الأزمة العالقة فى اتحاد رفع الأثقال بعد ثبوت 6 عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، فضلا عن ثبوت إيجابية بطولة أفريقيا بمصر 2016 وما ترتب عليها من إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال.

وقال غنيم أن هذا العقار ملوث وكان لابد من الابتعاد عنه، مشيرا إلى أنه حذر جميع الاتحادات الرياضية منه أكثر من مرة، موضحاً أن 66% من المكملات الغذائية ملوثة بالمنشطات، مطالباً المسئولين فى إثبات ذلك لتبرئة الأبطال .

وكانت اللجنة الأولمبية أصدرت قراراً بتجميد اتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناءً على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات ومعاقبة المخطئ وتكليف لجنة تدير شئون الاتحاد .