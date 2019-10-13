شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع توتنهام والان مع التفاصيل

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، في ضم الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقة تبادلية بين الفريقين

ويريد البيانكونيري اقحام أدريان رابيو لاعب الفريق في العرض المقدم لنادي توتنهام الإنجليزي.

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حيث يعاني الفرنسي من عدم المشاركة مع يوفنتوي، ولم يظهر سوى في مباراتين فقط منذ بداية الموسم.

و كان توتنهام يسعى للتعاقد مع رابيو في الصيف الماضي من باريس سان جيرمان، لكن اللاعب استقر به الحال في يوفنتوس، ليتجه النادي اللندني إلى التعاقد مع ندومبيلي من ليون.

وحسب ما أفادت شبكة "le10Sport" الفرنسية، فأن يوفنتوس مستعد لاقحام رابيو ضمن صفقة التعاقد مع إيركسن، من أجل تنفيذ طلبات المدرب ماوريسيو ساري.