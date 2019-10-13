شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتمنى استعادة خدمات نجم الفريق قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

اقترب الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد من التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليعود للمشاركة مع الفريق.

وأضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يمني نفسه بنجاح جيمس رودريجيز في المشاركة بالمران الجماعي للفريق غدًا الإثنين.

وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن نجم ريال مدريد لم يتمكن من التدرب مع بقية زملائه خلال فترة التوقف الدولي، حيث عمل الكولوبي في صالة الألعاب الرياضية دون المشاركة على العشب حتى لا تتفاقم الإصابة .

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وأشارت ماركا، أن الجهاز الطبي للنادي الملكي يحرص أن يتمكن اللاعب من العودة إلى التدريبات الإعتيادية الجماعية رفقة زملائه هذا الأسبوع، ليكون لائقًا خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب الموعد المرتقب الذي سيجمع ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض .

خلاف ذلك، إذا كان جيمس لا يستطيع العمل مع بقية المجموعة، فإن مكانه في مباراة ريال مايوركا قد يكون موضع شك، كما سيعود العديد من لاعبي ريال مدريد الدوليين يوم الإثنين إلى مدريد، رغم أنهم قد يقضون ذلك اليوم في إجازة.

وسيكون لوكا مودريتش، إيدين هازارد وجاريث بيل جاهزين للتدرب مع الفريق طوال الأسبوع، ما لم يعانوا من بعض الانتكاسات البدنية في المباريات الدولية .