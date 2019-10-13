شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الإسبانية عن حالة التأهب القصوى داخل البلاد، وذلك بسبب نجم فريق ريال مدريد .

نجم ريال مدريد يثير أزمة شرطية في مدريد

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه بعدما تعرض البرازيلي كاسيميرو لحادث سرقة خلال مباراة ديربي العاصمة الإسبانية الذي جمع ريال مدريد أتلتيكو مدريد، أصبح وضع الشرطة الإسبانية في مأزق، وذلك بعدما كثرت عمليات السطو على منازل نجوم كرة القدم .

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن مسألة تعرض نجوم ومشاهير كرة القدم لعمليات سرقة أصبحت مصدر قلق للدولة، حيث أدت تلك الموجة المتزايدة من عمليات السطو إلى وضع رؤساء الشرطة الوطنية في حالة تأهب قصوى.

وأشارت ماركا، أنه قد تم إستدعاء مسؤولين أمنيين من مدريد وأتلتيكو هذا الأسبوع لاتخاذ قرار فوري لمنع المزيد من السرقات الجديدة.

نجم ريال مديرد ينضم لقائمة المشاهير الضحايا

وأنهت، أن هناك الكثير من النجوم الذين تعرضوا لحوادث سرقة أمثال رفائيل فاران، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، كاسيميرو، ألفاروا موراتا، توماس بارتي، كريم بنزيما، فيما كان زين الدين زيدان أبرز الضحايا .