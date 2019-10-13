انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "سينظر" في معلومات عن أداء لاعبين أتراك التحية العسكرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي لكرة

أعلن مسؤول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتحاد "سينظر" في معلومات أفادت أن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عملية في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الصحافي في دوري الأبطال فيليب تاونسند لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا) "أنا شخصياً لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعدّ استفزازا".

وأضاف "هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته".

وأدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون الجمعة الهدف الفائز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على تويتر، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين "أهدوا فوزهم إلى جنودنا الشجعان وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء".

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من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي ابراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وعادة في تركيا، يعلن مشاهير ومن بينهم لاعبو كرة قدم الدعم لقوات أمن وجيش بلدهم بعد وقوع هجمات أو عند تنفيذهم لعمليات عسكرية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضاً بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

وانتقد أوندر على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً لأنه كان يرتدي قميص نادي روما.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقواتٍ لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.