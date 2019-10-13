الان تتابع عاجل.. لأول مرة المنتخب السعودي يصل رام الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجامعة العربية: محاولة إسرائيل محو الهوية الفلسطينية بالمناهج انتهاك للاتفاقيات… 13 أكتوبر 2019 3:26 م بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ "100" للجنة البرامج التعليمية الموجّة للطلبة العرب…

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