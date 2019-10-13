الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لـ«القمة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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