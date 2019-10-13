شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتسلم تقريرًا طبيًا عن مصابي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا شاملًا عن لاعبي الفريق المصابين؛ للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.

وتضم قائمة المصابين كلا من مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، كان مروان محسن قد أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه، في حين يعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية، وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.