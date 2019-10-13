إنتر يقترب من ضم راكتيتش

الأحد 13 أكتوبر 2019

اقترب نادي إنتر الإيطالي من الحصول على خدمات نجم برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل .



وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إنتر مهتم بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في يناير القادم .

إنتر يكشف عن عرضه لضم نجم برشلونة

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن إنتر على استعداد لدفع 40 مليون يورو من أجل ضم راكيتيتش من البرسا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

نجم برشلونة يسبب أزمة اقتصادية للنادي

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إدارة برشلونة تدرك أنه إذا لم يتم التخلص من اللاعب وبيعه في يناير، فإن قيمته السوقية ستواصل الانخفاض فيما بعد، وهو ما قد يسبب أزمة اقتصادية للنادي .

ويدخل فريق إنتر في صراع إيطالي ثنائي مع نظيره يوفنتوس، الذي يسعى بدوره للتعاقد مع راكيتيتش خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط وسط الفريق، تزامًنا مع اقتراب الثنائي سامي خضيرة وإيمري تشان من الرحيل عن الفريق .