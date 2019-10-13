نجم ريال مدريد يثير ذعر زيدان

الأحد 13 أكتوبر 2019

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة التاسعة من الليجا.



كاسيميرو يمثل هاجس في رأس زيدان

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النجم البرازيلي كاسيميرو أصبح يمثل هاجس للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق .

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن كاسيميرو أصبح في خطر، وذلك بعدما شارك في 95.4% من الدقائق مع كلًا من ريال مدريد ومنتخب بلاده البرازيل.

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كاسيميرو يصدم ريال مدريد

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن كاسيميرو أصبح يعاني من الاجهاد نتيجة الاعتماد عليه بصورة أساسية، تزامنًا مع المراحل الأولى من الموسم الحالي.

وأشارت، أن ما يقلق زين الدين زيدان جراء احتمالية تعرضه للإصابة في الأوقات الحاسمة من الموسم، خصوصًا وأن الفريق لا يضم بين صفوفه بديل للنجم البرازيلي .

ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على برشلونة في كلاسيكو الأرض

وعلى صعيد أخر، يقترب ريال مدريد من مواجهة غريمه التاريخي برشلونة، في كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا .