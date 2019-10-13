موعد عودة ميسي إلى منتخب الأرجنتين

الأحد 13 أكتوبر 2019

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة سوف يعود لقيادة التانجو في معسكر شهر نوفمبر المقبل.



سبب إستبعاد ميسي عن المنتخب

وكان ميسي قد استبعد من معسكر أكتوبر بسبب إيقافه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، بعد تصريحاته ضدهم واتهامه لهم بالفساد أثناء بطولة كوبا أمريكا والتي أقيمت في البرازيل خلال شهر يوليو الماضي.

الغرامة الموقعة على ميسي

Advertisements

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد حدد عقوبة اللاعب، ومنعته من تمثيل منتخب بلاده لمدة 3 أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وتنتهي العقوبة في شهر أكتوبر الجاري، لذلك لم يقم سكالوني باستدعائه لمنتخب التانجو، خلال ودية ألمانيا، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وكذلك مواجه الإكوادور عصر اليوم.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ميسي لم يتواجد معنا بسبب الإيقاف وأجويرو للإصابة في قدمه، حيث لم يتعاف بنسبة 100% مع مانشستر سيتي، لذلك قررنا بقاءه في ناديه".

وأكد:"ميسي وأجويرو سيتواجدان معنا في الأرجنتين بالتوقف الدولي القادم بشهر نوفمبر".

موعد مباريات التانجو في نوفمبر

ويلتقي منتخب الأرجنتين في الشهر المقبل وديًا، مع البرازيل في 15 نوفمبر بالسعودية وباراجواي يوم 18 من نفس الشهر في العاصمة البنجلادشية "دكا".