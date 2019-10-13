ثنائي برشلونة يقترب من الرحيل في يناير

الأحد 13 أكتوبر 2019

مران برشلونة

اقترب ثنائي برشلونة من الرحيل خارج أسوار كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ذلك بعدما أصبح الثنائي خارج خطط الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.



ثنائثي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق

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وأشارت صحيفة سبورت أن إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا ثنائي برشلونة , أصبحان خيارات محتملة للخروج في يناير في حال مواصلة عدم لعبهم.

وتابعت،أن ألينيا سيخرج على شكل إعارة ليحصل على مزيد من الدقائق ولكن لن يتم بيعه، حيث يمتلك العديد من العروض التي سيقرر الموافقة على أي منها فيما بعد، فيما سيغادر الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بصورة نهائية مع وجهة محتملة إلى إيطاليا حيث صراع يوفنتوس وإنتر لضمه .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام مساء السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة .