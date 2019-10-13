شكرا لقرائتكم تقرير فايلر يؤجل مفاوضات تجديد عقود الأربعة الكبار بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادى الأهلى فتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ويترقب مسئولو الأهلى موقف السويسرى رينيه فايلر من تجديد عقود الرباعى، لاستطلاع رأيه فى الأمر قبل تجديد عقود الرباعى ومعرفة رؤيته الفنية فى الموضع قبل اتخاذ خطوات جادة فى مشوار تجديد عقود الرباعى الكبار بالأهلي.

وينتظر مسئولو الأهلى التقرير النهائى من فايلر بعد تقييم الرباعى ومدى الحاجة لجهودهم فى الفترة القادمة سواء جميهم أو البعض منهم لتحديد مصير تجديد عقودهم من عدمه.

ويفضل فايلر الحصول على متسع من الوقت قبل تحديد مصير الرباعى من تجديد عقدهم، لاسيما أن الفريق مقبل على مواجهات مهمة فى مشواره الإفريقى والمحلى.