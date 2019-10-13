شكرا لقرائتكم رسميا.. عبد الواحد السيد مديرا لمنتخب الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قرارا بتعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق فى منصب مدير منتخب الكرة الشاطئية.
وسبق لعبد الواحد السيد المشاركة مع منتخب الكرة الشاطئية عقب إعلان اعتزاله كرة القدم، لذا تم الاستقرار على تواجده مع المنتخب بهدف الاستفادة من خبراته مع المنتخب، خاصة أنه سبق ولعب لمنتخب الشاطئية من قبل.
وجمعت جلسة بين عبد الواحد السيد والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تم خلالها الاتفاق على تفاصيل توليه المنصب الجديد فى الجهاز الفنى لمنتخب الشاطئية.
جدير بالذكر أن أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رشح عبد الواحد السيد لتولى المنصب ووافق مجلس الجبلاية على تولى حارس الزمالك الأسبق منصب مدير منتخب الشاطئية.
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