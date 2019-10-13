شكرا لقرائتكم عبد العاطي يهزم دونجا فى صراع الانتقال لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات القليلة الماضية، مشاورات قوية داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وبالتالي غيابه عن المباريات لنهاية الموسم الحالي.

وتناقش مسئول, نادي الزمالك، حول بعض الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، لتدعيم خط الوسط، وبعد مناقشات طويلة، تم اقتصار المنافسة على الثنائي محمود عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة وعماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز.

واستقر مسئولو الزمالك على تجديد المفاوضات مع دجلة للتعاقد مع عبد العاطي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليكون بديلا لغياب زيزو الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبعد دراسة مسئولي الزمالك الأمر وجدوا أن عبد العاطي هو الأنسب من دونجا خاصة أن الأخير مقيد فى قائمة بيراميدز الأفريقية وبالتالي لا يحق له المشاركة مع الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية أو بطولة الكونفدرالية، حال الخسارة أمام بطل السنغال فى دور الـ32 لدوري الأبطال ليخرج من الحسابات تمام.