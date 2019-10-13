شكرا لقرائتكم الاهلي الزمالك .. فايلر يطلب تقرير فنى شامل عن الدوليين قبل القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي الزمالك طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من شعيب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق تقرير فنيا شاملاً عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي في ودية بتسوانا المقرر لها غد ،الأثنين، بالإضافة إلي وديتي المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا فضلاً عن مشاركة التونسي على معلول مع منتخب بلاده في ودية الكاميرون التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي. الاهلي الزمالك Advertisements ويضم المنتخب الوطني الأول سداسي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفي شوبير. الاهلي الزمالك ويرغب فايلر في متابعة مشاركات اللاعبين الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي وكذلك لاعبي الاهلي الاجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم. ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز ويتصدر الاهلي جدول الدورى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

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