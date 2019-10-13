شكرا لقرائتكم الاهلي الزمالك .. محاضرات فنية لفايلر قبل لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي الزمالك يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرات فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. وقام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين . Advertisements

الاهلي الزمالك ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة أمس وأمس الأول وسيخوض الفريق مباراة ودية غداً أمام الإعلاميين بالتتش. وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت. الاهلي الزمالك ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

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