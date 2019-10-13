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شكرا لقرائتكم الاهلي الزمالك .. فايلر يطمئن على السولية قبل انطلاق المران الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي الزمالكحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على حالة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد وينتظر اللاعب العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.
الاهلي الزمالك .. جاهزية عمرو السوليةوكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أعلن جاهزية عمرو السولية للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.
عمرو السولية تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى الحالى بعد اصابته حيث فضل الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى استبعاد اللاعب لتلقي العلاج فى النادى الاهلى خاصة انه لن يكون له دور مع المنتخب
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