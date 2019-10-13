شكرا لقرائتكم مدير وكالة مكافحة المنشطات يحذر الرياضيين من المكملات الغذائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد غنيم أن هذا العقار ملوث وكان لابد من الابتعاد عنه ، مشيرا على أنه حذر جميع الإتحادات الرياضية منه أكثر من مرة .
وأشار المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إلى أن 66 % من المكملات الغذائية ملوثة بالمنشطات ، مطالبا المسئولين فى إثبات ذلك لتبرئة الأبطال.
وأصدرت اللجنة الأولمبية قرار بتجميد إتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناءا على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات للبحث عن المخطىء و تكليف لجنة تدير شئون الإاحاد .
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