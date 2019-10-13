موعد مُباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأسبوع 9 الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

يترقب جميع مُحبي وعشاق كرة القدم حول العالم أحد مُباريات القمة في كرة القدم “كلاسيكو” الدوري الإنجليزي وهي مُباراة مانشستر يونايتد و ليفربول فالثنائي من أقُطاب كرة القدم الإنجليزية والعالمية ومن أقدم وأعرق الأندية الإنجليزية والعالمية نظؤاً لتاريخهم الكبير، وفور انتهاء فترة التوقف الدولي التي تشهدها كرة القدم حالياً في كافة البلدان تقام مُباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ومن خلال هذا المقال نستعرض مُباراة ليفربول القادمة موعدها وكافة تفاصيل اللقاء عبر هذا المقال.

هذا ويُدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في أحد أسوأ حالاته وترتيبه حالياً في الدوري الإنجليزي هو المركز الـ 12 فقد تحصل على 9 نقاط فقط من 8 مُباريات لعبها حتى الآن في الدوري الإنجليزي بينما في موسم ولا أروع من ليفربول مُتصدر الدوري الإنجليزي المُمتاز بالعلامة الكاملة 24 نقطة من 8 مُباريات خاطها الريدز

موعد مُباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأسبوع 9 الدوري الإنجليزي

هذا وينطلق لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ9 من البريميرليج في معقل مانشستر يونايتد ملعب “أولد ترافورد” وذلك يوم

الوصف اليوم الساعة الملعب موعد مُباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأحد 20 أكتوبر 2019 الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت السعودية السابعة مساءا بتوقيت الإمارات أولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد

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هذا ونوافيكم من خلال هذا المقال بكافة تفاصيل اللقاء فور الاعلان عنها والتشكيل المتوقع لكل من ليفربول ومانشستر يونايتد حيث أنه من المتوقع أن يعود اليسون بيكر في حراسة مرمى الريدز بدءاً من لقاء مانشستر يونايتد.