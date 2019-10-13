سوبر كورة.. تقرير فايلر يؤجل التجديد لرباعى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو النادى الأهلى فتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق، والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، انتظارا لرأى السويسر رينيه فايلر. ويترقب مسئولو الأهلى موقف السويسرى رينيه فايلر من تجديد عقود الرباعى لاستطلاع رأيه فى الأمر قبل تجديد عقود الرباعى ومعرفة رؤيته الفنية فى الموضوع قبل اتخاذ خطوات جادة فى مشوار تجديد عقود الرباعى الكبار بالأهلي. ويفضل فايلر الحصول على متسع من الوقت قبل تحديد مصير الرباعى من تجديد عقدهم، لاسيما أن الفريق مقبل على مواجهات مهمة فى مشواره الأفريقى والمحلى. Advertisements لمعرفة رباعى الأهلى اضغط هنا

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