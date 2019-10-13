شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعود لمركزه فى قمة الاهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على إعادة أشرف بن شرقى لاعب الفريق إلى مركزه "الجناح"، خلال مباراة القمة أمام الاهلي، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب حتى الآن .

واعتمد ميتشو على بن شرقى خلال مباراة السوبر الأخيرة فى مركز الهجوم، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، وهى المباراة التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الفريق الأحمر بالبطولة المحلية .

شارك بن شرقى مع الزمالك فى 8 مباريات بواقع 3 مباريات فى كأس مصر ومباراتين بالدورى المصرى ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، أحرز خلالها هدفين فى الكأس ومثلهما فى البطولة الأفريقية وهدف فى الدورى أمام إف سى مصر، فيما صنع هدفا أمام الأحمر فى قمة السوبر.

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ويعد بن شرقى، الذى انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات، أحد الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض حاليًا.