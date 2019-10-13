شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بمجلس اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الدولى فى أيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الأولمبياد الخاص المصرى، صباح اليوم الأحد، فى طريقها إلى مدينة دابلن بأيرلندا للمشاركة فى أعمال مجلس الأولمبياد الخاص الدولى للاعبين القادة والمنعقد خلال الفترة من 14 حتى 18 من شهر أكتوبر الجارى.

وتضم البعثة المصرية كلا من: المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى، وطارق محسن مدير برنامج إعداد القادة من اللاعبين، واللاعب محمد صلاح الدين الدسوقى عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة.

وتشمل أجندة الاجتماع الدولى عدداً من الموضوعات أهمها حول القيادة الموحدة، والتجارب المختلفة لمجلس مداخلات اللاعبين ببرامج الأولمبياد الخاص حول العالم، أساليب تطوير المجلس خلال الفترة المقبلة.

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من جهته قال باسم تهامى، المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى، إنه تم اختيار البرنامج المصرى لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ذلك المجلس الدولى، مشيرا إلى أن البرنامج المصرى من أوائل البرامج التى أنشأت مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالمنطقة بهدف إتاحة الفرصة للاعبى الأولمبياد الخاص فى مناقشة الموضوعات التى تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبروا عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على اجتماعات مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصرى للمناقشة والمتابعة.

وأضاف تهامى أن مجلس مداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص المصرى تم إنشاؤه فى نهاية عام 2018 من 16 لاعبا بالأولمبياد الخاص المصرى، وفقا لمعايير محددة، وناقش عدداً من الموضوعات أهمها حول قانون ذوى الإعاقة الذى صدر مؤخرا، وكذلك الدمج المجتمعى للاعبى الأولمبياد الخاص بأحدث الطرق العلمية الحديثة واقترح المجلس إقامة عدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة المقبلة.