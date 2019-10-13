شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين فى قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم العسكرية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب الجودو فى منافسات بطولة العالم العسكرية، التى تقام فى الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجارى بالصين، ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب كلا من محمد عبد الموجود، وعبد الرحمن محمد وزن 81، على عيد عبد المعطى 73، وأحمد وحيد فوق 100.

وبالنسبة لرمضان درويش فلم يتحدد موقفه من المشاركة فى ظل الإصابة التى يعانى منها بالكتف.

وكان رمضان درويش تعرض لإصابة فى الكتف خلال مشاركته فى بطولة جراند سلام التى أقيمت بالبرازيل الأسبوع الماضى.

ويرافق المنتخب خلال البطولة سيد أبو ميدان مديرا فنيا.