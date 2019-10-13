شكرا لقرائتكم خبر عن شعيب يقدم تقريراً عن 11 لاعباً فى الأهلى لـ"فايلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من السويسرى صاحب الأصول المغربية شعيب المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق تقريراً فنياً شاملاً عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبى فى ودية بتسوانا المقرر لها غدا، الاثنين، بالإضافة إلى وديتى المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا، فضلاً عن مشاركة التونسى على معلول مع منتخب بلاده فى ودية الكاميرون التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبى.

ويضم المنتخب الوطنى الأول سداسى الأهلى محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات، فى حين يضم المنتخب الأولمبى الرباعى رمضان صبحى وعمار حمدى وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

ويرغب فايلر فى متابعة مشاركات اللاعبين الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبى وكذلك لاعبى الأهلى الاجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.