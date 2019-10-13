شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف ملامح الاستعداد لمواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، عقد المحاضرات الفنية بالفيديو مع لاعبى الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.

وأعد الجهاز المعاون تقارير فنية بالفيديو للمنافس لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها، وفقا للتكليفات المحددة للاعبين .

Advertisements

ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة أمس وأمس الأول وسيخوض الفريق مباراة ودية غداً أمام الإعلاميين بالتتش.

وينتظر الجهاز الفنى انتظام لاعبى المنتخبين الأول والأولمبى فى التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التى تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.