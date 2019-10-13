شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 لاعبين يطرقون أبواب الرحيل عن الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الصربى ميتشو ، المدير الفني لفريق الزمالك ، لتطبيق سياسة الإحلال والتجديد ببعض المراكز داخل الفريق الأول لكرة القدم، واقترب عدد من اللاعبين من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق الفترة الماضية.

وابتعد أكثر من لاعب عن تشكيلة الصربى ميتشو خلال مباريات الزمالك الماضية، ما جعلهم يفكرون فى الرحيل عن القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

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لمعرفة رباعى الزمالك الذى أوشك على الرحيل فى يناير المقبل اضغط هنا