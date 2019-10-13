شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحصد كوماندوز الزمالك النجمة الأفريقية الـ12 أم يحقق أبناء الإسكندرية مفاجأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك وسبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة فى الرأس الأخضر، والمحدد لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بالنجمة الأفريقية رقم 12 والتربع على عرش أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، بعدما حصد اللقب آخر موسمين 2017 ، 2018.

وتسيطر الأندية المصرية على ألقاب هذه البطولة برصيد 17 بطولة، حيث حصد الزمالك اللقب 11 مرة من قبل أعوام ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018 .

بينما يطمح فريق سبورتنج فى العودة إلى أرض الوطن بالنجمة الأولى، خاصة أنه فريق منظم ويمتلك نجوما كبارا مثل محمد بسيونى مودى والوافد الجديد القادم من الأهلى محمد إبراهيم وأحمد قاسم تحت قيادة المخضرم أسر القصبى الذى يطمح فى تحدى خبرات نجوم الزمالك أحمد الأحمر و يحيى الدرع و كريم أيمن .

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وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 .

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.