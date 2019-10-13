شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمأن على السولية لتحديد موعد مشاركته فى تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الفنى للأهلى على حالة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، قبل انطلاق المران الجماعى اليوم، الأحد، وينتظر اللاعب العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة فى الرباط الخارجى بالكاحل التى تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة فى الدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أعلن جاهزية عمرو السولية للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مباراة الزمالك المقبلة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.

عمرو السولية تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى الحالى بعد إصابته، وفضل الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى استبعاد اللاعب لتلقى العلاج فى النادى الأهلى خاصة أنه لن يكون له دور مع المنتخب.