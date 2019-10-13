شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام تونس فى تاسع مواجهات مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول أمام نظيره التونسى بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان، ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى، ليستمر فى المركز العاشر حتى الآن .

وتلقى منخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الأول، الجمعة، من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال، كما تلقى خسارة ثقيلة أيضا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الاثنين لاستكمال مباريات البطولة .

Advertisements

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من أستراليا وإيران قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا و إيطاليا وبولندا و اليابان وأخيرا تونس .

و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام الأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 14 و 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.