شيكابالا يواصل التأهيل للحاق بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية، للحاق بمباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخضع شيكابالا لاختبار طبي خلال تدريب الفريق غدًا الإثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وسيخوض الزمالك مباراة ودية أمام المنيا اليوم الأحد على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمباراة القمة.

يُذكر أن الزمالك يمتلك سبع نقاط في رصيده بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات.