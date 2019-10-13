تقرير.. طارق حامد صاحب الثلاث رئات.. وقلب الزمالك النابض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

طارق حامد الملقب بـ"قلب الأسد"، هو أهم أسلحة الزمالك للرجوع لمنصات التتويج مرة أخرى، والحصول على أول لقب إفريقي بعد غياب 16 عامًا بعد التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان الموسم الماضي.

ويلعب طارق حامد دوراً رئيسياً في وسط ملعب الزمالك الدفاعي، لجديته وروحه القتالية داخل الملعب والذي يحظى بإشادة ودعم الجماهير بسبب مواقفه الرجولية وأدائه المميز مع الفريق الأبيض.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مسيرة طارق حامد مع الزمالك:

انضم طارق حامد لنادي الزمالك في موسم 2014 /2015، بعد موسم رائع قدمه مع نادي سموحة الذي حصل على مركز الوصيف لبطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر موسم 2013-14.

ومنذ التحاقه بالنادي الأبيض، لعب حامد دوراً رئيسياً في وسط ملعب الزمالك الدفاعي، ولعب مع الفريق 173 مباراة ببطولات كأس مصر والدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسجل طارق حامد مع الزمالك 5 أهداف (بواقع 4 أهداف بالدوري وهدف بكأس مصر)، بالإضافة إلى صناعته لخمسة آخرين.

وتوج طارق حامد مع الزمالك بـ6 بطولات حتى الآن، منها بطولة دوري، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة السوبر المصري وأخرها كانت بطولة الكونفدرالية.

أداء طارق حامد الرجولي جعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يُشيد بقدراته واصفاً إياه بـ"قلب الأسد" وأن قوته وشراسته واحدة من العوامل الرئيسية وراء نجاح الزمالك مؤخراً على الصعيد القاري، ووجوده دائماً ما يكون مهماً للفريق ذو القميص الأبيض.

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ومنذ انضمامه للزمالك أصبح لاعب خط الوسط عنصراً أساسياً في المنتخب الوطني، وكان من أحد الركائز الرئيسية في بطولات كبرى مثل كأس أمم أفريقيا 2017 و2019 وكأس العالم روسيا 2018.

ويمر طارق حامد حالياً بأزمة مع نادي الزمالك بعدما أثار حالة من الجدل بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام"، دون تحديد المقصود.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصي "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل أحبهم ويحبوني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وربطت العديد من الجماهير رسالة طارق حامد الغامضة لعدم تعديل عقده مع النادي الأبيض والمستحقات المتأخرة.

ويتواجد صاحب الـ30 عاما حاليا مع منتخب مصر في المعسكر الجاري استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديا يوم الإثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان طارق حامد وافق من قبل على الاستمرار ضمن صفوف الزمالك وعدم رحيله مقابل ترضيته مالياً بعدما كان سيعقد جلسة مع مرتضى منصور عقب مباراة مصر المقاصة في الدور ربع النهائي بكأس مصر.

ولا تعد أزمة طارق حامد الحالية مع نادي الزمالك هي الأولى، حيث سبق ونشبت أزمة بينه وبين رئيس النادي الأبيض العام الماضي بسبب رفض اللاعب تسليم نسختين من العقد الموقع بينه وبين النادي التي حصل عليها من النادي بعد التجديد، وكانت من ضمن الأسباب التي أشعلت الأزمة بينه وبين مرتضى منصور في ذلك الوقت أيضاً مطالب طارق حامد المادية الكبيرة لتجديد عقده في حين أن النادي كان قد حدد مبلغًا معينًا لتجديد عقده، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في تقليل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

ووافق بعد ذلك حامد على الاستمرار بالقلعة البيضاء وتجديد عقده ورفض العديد من العروض المغرية من الدوري المصري والأندية الخليجية، ليكسب ود وحب جماهير نادي الزمالك التي تعتبره أحد أهم المفاتيح لطريقة لعب الفريق.