مصر تواصل السقوط وتهدي تونس انتصارها الأول في مونديال الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارة جديدة في كأس العالم على يد نظيره التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بالمسابقة المقامة في اليابان حتى 15 من الشهر الجاري.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-23) لتونس، (14-25) لمصر، (25-17) لتونس، (25-18) لتونس.
وكان المنتخب حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران، قبل تلقي سبعة هزائم على التوالي أمام كل من البرازيل، كندا، روسيا، إيطاليا، بولندا، اليابان وأخيرا تونس، التي حققت انتصارها الأول بالمسابقة.
وظل منتخب مصر في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام بولندا وأمريكا واليابان، بعد فوز منتخب "السيليساو" في التسع مباريات محققا العلامة الكاملة.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة العاشرة نظيره الأرجنتيني غدا الإثنين.
يُذكر أن منتخب مصر حقق المركز العاشر خلال مشاركته الأخيرة بكأس العالم للطائرة 2015 باليابان، إلا أن المركز الأفضل في تاريخه كان في مونديال 1985 حين احتل المركز الثامن.
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