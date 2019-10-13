استعدادات الأهلي للزمالك: تقرير شامل عن المصابين.. وجلسة بين فايلر ومعاونيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري، كما قرر السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأحمر، عقد جلسة مع معاونيه لترتيب كل الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني بقيادة السويسري قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يجتمع فايلر مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق؛ للتحضير لمباراة الزمالك، وترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة إلى جانب مناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.

كما سيبدأ فايلر في عقد محاضرات فنية بالفيديو مع اللاعبين، بينما كلف الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين .

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وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

من جهة أخرى، طلب فايلر تقريرًا طبيًاا شاملًا عن لاعبي الفريق المصابين؛ للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للمشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي. وتضم قائمة المصابين مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وكان مروان محسن قد أجرى مؤخرًا جراحة في وجهه في حين يعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية وينفذ كريم نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

وبخصوص حالة عمرو السولية من المنتظر عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أعلن جاهزية عمرو السولية للتواجد، تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية، مقابل هدف وحيد.