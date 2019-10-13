مواعيد مباريات اليوم.. ودية جديدة للمنتخب الأولمبي.. والزمالك في نهائي إفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية مساء اليوم الأحد أمام نظيره الجنوب إفريقي على ملعب ستاد القاهرة، استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما. كما يواجه فريق كرة اليد بالزمالك فريق سبورتنج السكندري في نهائي مصر خالص ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - مباريات ودية: 14:00.. البرازيل ونيجيريا.. beIN SPORTS HD 1. 15:00.. جنوب إفريقيا ومالي. 16:00.. الأرجنتين والإكوادور.. beIN SPORTS HD 1. 19:00.. كوت ديفوارد والكونغو الديموقراطية. 20:00.. منتخب مصر الألومبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي.. أون سبورت وتايم سبورت "أرضي". Advertisements - بطولة إفريقيا لكرة اليد: 21:00.. الزمالك وسبورتنج. - التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا: 15:00.. تشاد وليبيريا. 15:00.. سيشيل وجنوب السودان. 18:00.. ساو تومي وبرينسيبي ضد موريشيوس. 18:00.. جامبيا وجيبوتي. - التصفيات المؤهلة ليورو 2020: 15:00.. كازاخستان وبلجيكا.. beIN SPORTS HD 2. 18:00.. روسيا وهولندا.. beIN SPORTS HD 2. 20:45.. إستونيا وألمانيا.. beIN SPORTS HD 1.

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