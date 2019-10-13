اتحاد الكرة يرصد 100 ألف جنيه مكافأة لبطل دوري الصالات

قرر اتحاد الكرة، رصد مكافأة قدرها 100 ألف جنيه للفريق الفائز ببطولة الدوري لكرة الصالات. ببطولة الدوري لكرة الصالات. كما قرر اتحاد الكرة منح الوصيف مكافأة 75 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه.

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