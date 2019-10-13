اليوم.. اختبار طبي لمدافع الإسماعيلي

يخضع اللاعب إبراهيم أبواليزيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، لاختبار اليوم الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بصفوف الفريق.

قال الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها، المتمثلة فى تمزق

بالعضلة الخلفية.

كان أصيب أبو اليزيد على هامش مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي بشد في العضلة الضامة، وغاب عن مباراة وادي دجلة الأخيرة التى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.