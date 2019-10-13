موعد مباراة هولندا وروسيا البيضاء في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب دينامو ستاديوم، اليوم الأحد، مباراة منتخب هولندا أمام نظيره منتخب روسيا البيضاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

يدخل منتخب هولندا الجولة الثامنة هو متصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة،

حيث خاض المنتخب الهولندي 5 مباريات فاز فى أربعة مباريات و تلقي هزيمة واحدة من منتخب ألمانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة هولندا وروسيا البيضاء :

تنطلاق مباراة المنتخب الهولندي أمام نظيره منتخب روسيا البيضاء فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر.

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الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وروسيا :

تذاع مباراة هولندا وروسيا البيضاء بشكل حصري عبر قناة "bein sports HD 2".