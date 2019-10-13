يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة نظيره الرجاء المطروحي غدًا الإثنين وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.
يدخل الشواكيش اللقاء بقيادة علاء ميهوبالمدير الفني للفريق بهدف وضع اللمسات الأخيرة في التشكيلة الأساسية للفريق قبل مواجهة منتخب السويس في الأسبوع الأول ضمن منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني من الموسم الجديد يوم 21 أكتوبر الجاري.
يسعى علاء ميهوب للبحث عن بدائل للثنائي إيهاب فؤاد وأحمد هشام لغيابهما أمام السويس بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الترسانة يواجه الرجاء المطروحي وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.