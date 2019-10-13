غدًا.. الترسانة يواجه الرجاء المطروحي وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة نظيره الرجاء المطروحي غدًا الإثنين وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

يدخل الشواكيش اللقاء بقيادة علاء ميهوب

المدير الفني للفريق بهدف وضع اللمسات الأخيرة في التشكيلة الأساسية للفريق قبل مواجهة منتخب السويس في الأسبوع الأول ضمن منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني من الموسم الجديد يوم 21 أكتوبر الجاري.

يسعى علاء ميهوب للبحث عن بدائل للثنائي إيهاب فؤاد وأحمد هشام لغيابهما أمام السويس بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث الموسم الماضي.