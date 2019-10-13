برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي إطار النهوض بالرياضة وتحفيز ممارسة النشاط الرياضي بالدقهلية.
أقيمت المباراة النهائية لدورة كرة القدم بمركز شباب البجلات التابع لإدارة شباب منية
كانت هذه تفاصيل خبر فوز ساحق لفريق برمبال الجديدة في نهائي دورة البجلات لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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