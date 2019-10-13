فوز ساحق لفريق برمبال الجديدة في نهائي دورة البجلات لكرة القدم

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي إطار النهوض بالرياضة وتحفيز ممارسة النشاط الرياضي بالدقهلية.

أقيمت المباراة النهائية لدورة كرة القدم بمركز شباب البجلات التابع لإدارة شباب منية النصر بين فريق مركز شباب أبو ذكري وفريق مركز شباب برمبال الجديدة والذي استطاع من خلالها فريق مركز شباب برمبال الجديدة تحت القيادة الفنية للكابتن شادي الطيار مدرب الفريق بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف لفريق أبو ذكرى وذلك في إطار دعم رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وتحت إشراف السيد محمد رمضان مدير عام النصر بين فريق مركز شباب أبو ذكري وفريق مركز شباب برمبال الجديدة والذي استطاع من خلالها فريق مركز شباب برمبال الجديدة تحت القيادة الفنية للكابتن شادي الطيار مدرب الفريق بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف لفريق أبو ذكرى وذلك في إطار دعم رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وتحت إشراف السيد محمد رمضان مدير عام الرياضة

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