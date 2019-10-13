قبل مواجهة الإسماعيلي.. الجزيرة الإماراتي يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي الجزيره الإماراتي عن التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر لتوليته مهام مدير فني للفريق لمدة لموسمين وذلك خلفًا لمواطنه يورجن ستريبل الذي انهت الشركة تعاقدها معه مساء يوم الجمعة الماضي.

وجاء ذلك قبل مواجهة الإسماعيلي والمقرر لها أن تقام يوم 23 أكتوبر الجاري ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية.

وتوجه عايض مبخوت الهاجري عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة بالشكر لستريبل على فترته مع الفريق، وقال "بداية أتوجه بالشكر للمدرب

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يورجن ستريبل على ما قدمه للفريق وللنادي خلال الفترة التي أمضاها معنا، وأتمنى له نيابة عن أسرة نادي الجزيرة كل التوفيق في مسيرته المهنية".

وقال عايض مبخوت عن التعاقد مع كايزر "نحن سعداء باكتمال الاتفاق مع مارسيل وبعودته مجددا لتدريب الفريق الأول بالنادي، هو مدرب فريق بإمكانيات فنية عالية كما ان معرفته للفريق وخبرته في البطولات المحلية والخارجية التي ينافس فيها الجزيرة خلال

هذا الموسم ستكون عاملا مساعدا بالنسبة له وللاعبين، ونتمنى له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة".

من جهته أعرب كايزر عن سعادته بالعودة مجددا لنادي الجزيرة، وقال "انا سعيد جدا بالعودة لدولة الإمارات وبالعودة لتدريب الجزيرة بشكل خاص، واتعهد للجميع بأنني واللاعبين سنبذل أقصى جهد لتقديم مستويات مميزة في جميع البطولات التي نخوضها، واتمنى أن ننجح في امتاع المشجعين بكرة القدم التي سنقدمها وان نحتفل معهم بالعديد من اللحظات الرائعة على مدار هذا الموسم".

وأضاف الهولندي "أتطلع قدما لمقابلة جميع اللاعبين والعمل معهم مجددا، وانا واثق جدا اننا سنبذل جهدا مضاعفا وسنقاتل بروح جماعية لتحقيق الاهداف الموضوعة للنادي في هذا الموسم".