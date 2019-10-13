شاهد .. 9 ملايين جنيه للانتهاء من التطوير الشامل لمركز شباب الروضة ببئر العبد

وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمركز شباب الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لإفتتاحه في الفترة المقبلة، ليصبح مركزاً مجتمعياً يقدم مختلف الخدمات الخدمات الرياضية والثقافية والفنية ومجالات التنمية المجتمعية لابناء قرية الروضة، حيث بلغت اعمال التطوير حوالى 9 ملايين جنيه . تتضمن أعمال التطوير انشاء المبني الإداري، وانشاء حديقة الطفل، وتنفيذ اعمال انشاء ملعب خماسي متعدد أرضية أكريلك، بالإضافة الي اعمال انشاء البوابة والاسوار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية لخدمة النشء والشباب وتقديم خدمة مميزة. الإداري، وانشاء حديقة الطفل، وتنفيذ اعمال انشاء ملعب خماسي متعدد أرضية أكريلك، بالإضافة الي اعمال انشاء البوابة والاسوار.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية لخدمة النشء والشباب وتقديم خدمة مميزة. Advertisements

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