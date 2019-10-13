"القماش" يوجه رسالة لرئيس نادي الإسماعيلي بسبب "الوحش"

حرص خالد القماش المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي على توجيه رسالة للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة بالنادي لدعم لاعب الفريق عمر الوحش.
وقال القماش في تصريحات تليفزيونية انه يأملان ينظر ابراهيم عثمان نظرة ابوة إلى عمر الوحش الذى لم يشارك مع الفريق منذ فترة وان يصدر قرار بعودته للمشاركة او الاستغناء عن خدمات اللاعب لأى نادى اخر من أجل المشاركة.
وأشاد القماش بمستوى الوحش وأكد أن الفريق بحاجة للاعب لأنه يعاني دفاعيًا، لانه لاعب مميز جدًا ولعب مع المنتخب الأولمبي ومنتخب الناشئين ونل إعجاب الجميع.
وكان جمد النادي الإسماعيلي اللاعب عمر الوحش حتي يناير المقبل.
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